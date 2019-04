Começa hoje!

A WCT 2019 está programada para começar hoje.

A Gold Coast é o local, mas a praia pode não ser Snapper Rocks, como previsto.

A WSL anunciou que D-Bah poderá receber as primeiras baterias. O motivo da mudança é a passagem de um ciclone que gerou ondas incríveis durante mais de uma semana na região, mas acabou com a areia que estava no fundo dos picos do Superbanks.

A troca de local pode mudar também a dinâmica da competição. É esperar pra ver.

13 brasileiros estão inscritos.

No masculino, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Willian Cardoso, Yago Dora, Jesse Mendes, Jadson André, Michael Rodrigues e os estreantes Peterson Crisanto e Deivid Silva estão classificados para todo o circuito da elite.

Caio Ibelli susbstitui Adriano de Souza, que está machucado.

E Mateus Herdy, campeão júnior em 2018, entra como um dos convidados do patrocinador.

No feminino, Tatiana Weston-Webb é a única representante do país.

Gabriel Medina e Stephanie Gilmore começam a defesa do título.

O brasileiro aliás, já disse que precisa começar melhor a temporada. Normalmente, os resultados nos primeiros eventos não o agradam.

Ele foi campeão na Gold Coast em 2014 e conseguiu um 3º lugar em 2017.

Nas outras 6 participações lá, o bicampeão mundial não passou da 2ª fase.

Sempre favorito na Austrália, Filipe Toledo foi o último brasileiro campeão da etapa, em 2015.

Em 6 edições, ele também conseguiu um 3º e um 5º em Snapper Rocks.

O retorno de John John Florence ao tour é outro destaque esperado.

Machucado, o bicampeão mundial de 16-17 não te bom histórico na Gold Coast. Nunca chegou á final.

Com 4 troféus, Kelly Slater é o maior vencedor do Quiksilver Pro

Os 3 últimos vencedores são australianos: Matt Wilkinson em 2016, Owen Wright em 2017 e Julian Wilson no ano passado.

por @thiago_blum