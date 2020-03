Começo complicado

Altas ondas.

Dia clássico.

E muita ação na abertura do ‘Surfest Newcastle Pro’ – etapa com status 5000 do circuito mundial da divisão de acesso, que rola em New South Wales, na Austrália.

O swell entrou certinho na bancada, o vento colaborou e sobraram séris de qualidade durante toda a segunda-feira em Merewether Beach.

E a organização colocou na água as 24 baterias do ‘round of 144’.

14 brasileiros estrearam e o placar de bons e maus resultados foi igual: 7 a 7.

João ‘Chumbinho’ Chianca, Marco Fernandez e Tomas Hermes avançaram com vitórias nas duas baterias.

Destaque maior para Marco, que anotou 8,43 3 7,90 e ficou entre os melhores no geral.

Victor Bernardo, Marcos Correa, Lucas Silveira e Lucas Vicente passaram para o ‘round of 96’ com a 2ª colocação nas disputas de 4 atletas.

Entre as eliminações, a mais sentida foi a de Wiggolly Dantas, que começou a competição na liderança do ranking do WQS.

Rafael Teixeira, que ficou em 3º lugar no campeonato 3000 de Avoca Beach no último fim de semana, também perdeu de cara.

Com eles, Thiago Camarão, Eduardo Motta, Mateus Herdy, Matheus Navarro e Wesley Santos.

O dono das maiores nota do dia foi o português Vasco Ribeiro, que somou 17,40.

O americano Patrick Gudauskas alcançou 16,56 e também foi um dos melhores do dia.

Bem diferente de Ramzi Boukhaim.

3º na classificação da temporada, o marroquino não repetiu as atuações que lhe deram o título em Fernando de Noronha no mês passado, e já deu adeus ao torneio.

Confira os confrontos do ‘round of 96’que envolvem os brasileiros.

heat 1: Julian Wilson (AUS), Jamie Thomson (AUS), Cole Houshmand (EUA) e Marcos Correa

heat 2: Joan Duru (FRA), Shane Sykes (AFS), Luel Felipe e Manuel Selman (CHI)

heat 3: Barron Mamiya (HAW), Alejo Muniz, Slade Prestwich (AFS) e Elliot Paerata-Reid (AUS)

heat 5: Alex Ribeiro, Willian Cardoso, Rinta Oooto (JPN) e Eithan Osborne (EUA)

heat 8: Jake Marshall (EUA), Nomme Mignot (FRA), Victor Bernardo e Maddy Job (AUS)

heat 9: Cody Young (HAW), Vasco Ribeiro (POR), Samuel Pupo e Hiroto Arai (JPN)

heat 11: Weslley Dantas, Alonso Correa (PER), Marco Giorgi (URU) e John Mel (EUA)

heat 12: Adriano de Souza, Michael Rodrigues, Keanu Asing (HAW) e Charly Quivront (FRA)

heat 13: Jadson André, Lucas Vicente, Sebastian Zietz (HAW) e Patrick Gudauskas (EUA)

heat 14: Maxime Huscenot (FRA), Ian Gouveia, Kyuss King (AUS) e Kai Tandler (AUS)

heat 16: Krystian Kymerson, Stuart Kennedy (AUS), Mihimana Braye (TAH) e Marc Lacomare (FRA)

heat 17: Tomas Hermes, Lucas Silveira, Ethan Ewing (AUS) e Soli Bailey (AUS)

heat 18: Sheldon Simkus (AUS), Oney Anwar (IND), Jordan Lawler (AUS) e Jesse Mendes

heat 20: Reef Heazlewood (AUS), Morgan Cibilic (AUS), Jett Schilling (EUA) e Marco Fernandez

heat 24: Tristan Guilbaud (FRA), João Chianca, Joel Vaughan (AUS) e Ryan Callinan (AUS)

A chave feminina ficou de stand by na segunda-feira.

O ‘Surfest Newcastle Pro’ vai até domingo.

por @thiago_blum