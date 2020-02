Começou… mas naquelas, né…

Expectativa altíssima.

Ação… bem abaixo do esperado.

Na primeira chamada pela manhã, adiamento.

À tarde, o ‘Oi Hang Loose Pro Contest’ até foi para água na Cacimba do Padre.

Mas apenas por duas horas.

Isso mesmo… só 4 baterias do round 1 foram disputadas no dia de abertura do QS 5 mil de Fernando de Noronha.

10 brasileiros e apenas 2 dividiram os drops nesta terça.

E os resultados foram:

heat 1: Luke Gordon (EUA) e Patrick Plachi classificados, Icaro Ronchi eliminado.

heat 2: Junior Lagosta e Gabriel Adisaka classificados, Caiã Souza eliminado.

heat 3: Kyllian Guerin (FRA) e Kaue Auzier classificados, Victor Santos eliminado.

heat 4: Madson Costa e Geovane Ferreira classificados, Caio Souza eliminado.

Próximas baterias da 1ª fase, também cheias de brazucas.

heat 5: Vasco Ribeiro (POR), Péricles Dimitri e Cauã Costa.

heat 6: Thomas Ledee (FRA), Rodrigo Saldanha e Rodrigo Saldanha

heat 7: Alan Jhones, Victor Bernardo e Bernardo Miranda

heat 8: Pedro Costa Bernardi, Kaue Germano e Alan Donato

Os principais nomes da competição entram no mar só na 2ª fase.

Jadson André defende o título conquistado em 2019.

Filipe Toledo, Yago Dora e Miguel Pupo são os outros que estão na ilha e também fazem parte da elite da WSL.

A lista de favoritos ainda inclui – entre outros – Ian Gouveia, Willian Cardoso, Jesse Mendes, Wiggolly Dantas e Alejo Muniz.

por @thiago_blum