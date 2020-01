Começou!!!!!!!!!!

As ondas boas enfim deram as caras.

E depois de 5 dias de espera rolou a largada do ‘Sunset Open’ – segunda etapa do calendário do WQS, que rola em um dos picos mais tradicionais e famosos do mundo.

Com grande contingente de locais das ilhas havaianas, rolaram 20 baterias nesta quarta-feira.

O principal destaque foi Jackson Bunch, que com esse tubo da foto acima conseguiu a nota mais alta do primeiro dia de competições, um 9,50 mais do que merecido.

Só 3 brasileiros droparam as direitas de Sunset Beach, em Oahu.

Único a estrear no round 1, Philippe Neves terminou em 3º lugar e se despediu do evento.

Já na 2ª fase foram duas classificações do time verde e amarelo.

Mesmo com notas medianas, Eric Bahia avançou em primeiro, e Julio Cardoso em segundo lugar nas suas disputas.

Luan Hanada e Ryan Kainalo ainda vão competir neste round.

Melhor pré-classificado, Phillippe Chagas só estreia na fase 3 da competição.

O campeão da etapa garante 1000 pontos no ranking da divisão de acesso da WSL.

por @thiago_blum