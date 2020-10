Conexão direta

Lucas Chianca para a família.

Chumbo para o mundo do surfe.

Um dos melhores surfistas de ondas grandes do mundo vai se conectar com os fãs através de uma experiência única.

A partir deste dia 26, ele integra a campanha de lançamento do novo produto de um dos seus patrocinadores.

A ideia é comemorar a relação entre ídolo, fã e esporte.

Por meio de uma promoção online, o público pode concorrer a este momento especial.

Para participar, basta acessar o site www.redbull.com.br/asasproseuverao entre os dias 26 de outubro e 31 de dezembro, encarar um quiz, escolher qual experiência gostaria de viver com o esportista e responder: “Por que Red Bull deve dar asas ao seu verão para torná-lo inesquecível?”.

O mais criativo vence.

O campeão das ondas gostou: “Vai ser uma sessão incrível, em que eu e o ganhador vamos nos divertir muito com certeza”.

E vai dar a oportunidade de cinco fãs saborearem a com os ídolos.

Além de Chumbo, o skatista Sandro Dias, o paraglider Rafael Goberna, o youtuber João Sampaio, o ‘Flakes Power’, e o B-boy Pelezinho fazem parte da campanha e da promoção.

por @thiago_blum