David do Carmo bate na trave

Foi por pouco.

Pouco mesmo.

E o título do ‘SLO CAL Open’, em Morro Bay escapou das mãos do Brasil.

David do Carmo e Uriel Sposaro chegaram no último de competições do QS 1000 da costa oeste americana.

E se encontraram na semifinal.

Numa bateria muito equilibrada, David venceu por 11,50 a 10,73.

Do outro lado da chave, dois americanos.

O veterano Brett Simpsom era o favorito, mas quem passou para a decisão foi Taro Watanabe.

Duelo Brasil x EUA, com a torcida toda a favor do local, lógico.

David mostrou um surfe forte nas esquerdas durante toda o evento, e logo conseguiu uma nota 7.

Taro respondeu com um 8… e depois um 5,93.

E aí veio a definição… bem antes do relógio zerar.

O surfista paulista cometeu uma interferência, perdeu a segunda nota do somatório e não tinha mais como alcançar o adversário.

Título em casa… e a bandeira verde e amarela no 2º lugar do pódio.

Após a 11ª etapa do calendário, a classificação do ranking da divisão de acesso da WSL ficou assim:

Wiggolly Dantas – 8.250 pts Maxime Huscenot (FRA) – 6.300 pts Ramzi Boukhiam (MAR) – 5.975 pts Shun Murakami (JPN) – 5.510 pts Lucca Mesinas (PER) – 5.250 pts Nat Young (EUA) – 5.198 pts Alonso Correa (PER) – 4.573 pts Patrick Gudauskas (EUA) – 4.510 pts Keanu Asing (HAW) – 4.300 pts João Chianca – 4.250 pts

Próximas paradas do WQS maculino:

2 a 8/3 – ‘Surfest Newcastle Pro’ – status 5000 em Newcastle, New South Wales / Austrália

2 a 6/3 – ‘Air Thaiti Rangiroa Pro’ – status 1000 em Rangiroa / Polinésia Francesa

Na chave feminina, final 100% americana.

E uma grande história.

5 vezes campeã mundial no Stand Up Paddle, Izzi Gomes resolveu se arriscar numa disputa de surfe tradicional.

E foi bem demais.

Marcou 11,50 a 6,00 sobre Sawyer Lindblad e ficou com a taça.

As 5 melhores da classificação geral do feminino são:

Brisa Hennessy (CRC) – 6.950 pts Sarah Baum (AFS) – 4.800 pts Kirra Pinkerton (EUA) – 4.350 pts Vahine Fierro (FRA) – 4.000 pts Freya Prumm (AUS) – 3.980 pts

Próximo evento do WQS feminino:

2 a 7/3 – ‘Doyle Partners Women’s Pro’ – status 5000 em Newcastle, New South Wales / Austrália

por @thiago_blum