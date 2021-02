De olho na pandemia

Na Austrália – pelo menos em alguns pontos – vai tudo bem.

E as etapas do QS previstas no calendário começaram a rolar.

Por aqui, a World Surf League segue de olho no avanço do coronavírus na América Latina, para decidir os próximos passos.

Equador, Argentina e Chile tem datas agendadas para março, abril e maio.

E os países continuam no radar da entidade.

A pandemia foi o tema de carta divulgada nesta sexta pelo Tour Manager da WSL Latam, Roberto Perdigão.

Segue parte do texto:

Continuamos monitorando a situação do Covid-19 e como ele poderá afetar a realização dos nossos eventos. Os QS 1000 programados para o mês de março no Equador, permanecem com suas datas originais, o de ‘Montañita’ nos dias 17 a 21 e o de ‘Salinas nos dias 24 a 28’.

Mas, ainda estamos aguardando que alguns temas administrativos e sanitários sejam aprovados, para que os eventos possam ser confirmados e as inscrições abertas. De qualquer forma, com a complexidade da pandemia que estamos vivendo, estaremos sempre estudando opções para mudá-los, caso seja necessário.

O QS 1000 ‘Rip Curl Pro Argentina’, previsto inicialmente para a primeira semana de abril, deverá ser adiado indefinidamente até novo aviso, em virtude do fechamento das fronteiras para a entrada no país. Estuda-se a possibilidade de realizá-lo no segundo semestre de 2021.

Os QS 3000 de ‘Iquique’ e ‘Arica’, no Chile, continuam sendo monitorados devido à situação atual do Covid-19 no país, que no momento se encontra em quarentena nacional. Estamos sempre falando com os organizadores dos eventos, que estão em contato com as autoridades sanitárias e seus patrocinadores para que, em breve, possam nos dar uma posição sobre a realização destas etapas.

Nossos planos para o primeiro semestre de 2021, incluem ainda duas etapas das seletivas sul-americanas da categoria ‘Pro Junior’, no Brasil e no Chile. A WSL Latam segue aguardando uma sinalização dos seus parceiros, para a confirmação de todos os eventos previstos.

Mais atualizações serão anunciadas já no início na próxima semana.

Agradecemos a paciência e compreensão de todos vocês, quanto à tantas incertezas e atrasos na confirmação destes campeonatos.

Não tem jeito.

Enquanto o mundo inteiro não estiver vacinado e protegido, as notícias e confirmações vão mudando e se ajeitando de acordo com a doença.

Ficamos no aguardo.

E claro, na torcida!

por @thiago_blum