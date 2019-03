De olho nas medalhas

O título mundial é sempre o objetivo maior.

Uma conquista que os Estados Unidos se acostumaram a levantar com Tom Curren, Kelly Slater e mais recentemente John John Florence.

O WT começa em abril e o adversário a ser batido é o Brasil.

Mas no meio da corrida que acontece todas as temporadas, existe uma Olimpíada à vista.

E quando se fala em Olimpíada, não importa o esporte, os atletas americanos sempre mudam de postura.

Como o surfe vai estrear como esporte olímpico no ano que vem, a turma do ‘Tio Sam’ já está com olhos no Japão.

E nada como uma visita a um ídolo para elevar o moral.