De pai para filha

Os mais velhos com certeza lembram dele.

Não foi campeão mundial, mas marcou época numa geração que tinha Tom Curren, Tom Carroll, Mark Occhilupo e Barton Lynch.

Dave Macaulay adorava o Brasil.

Sempre se dava bem nos eventos por aqui.

E foi campeão do memorável ‘Hang Loose Pro Contest’ de 1986, na praia da Joaquina.

Pois é.

3 décadas depois, o sobrenome volta às manchetes no circuito mundial.

Bronte Macaulay é uma das principais competidoras da Austrália e está na elite na WSL.

Enquanto o tour principal não começa, ela vai colhendo frutos no WQS.

Neste sábado, Bronte conquistou o ‘Doyle Partners Pro’ em casa e faturou 5000 mil pontos no ranking da divisão de acesso.

Numa decisão 100% ‘aussie’, ela bateu a compatriota Macy Callaghan nas ondas complicadas de Merewether Beah, em Newcastle – New South Wales.

Placar apertado: 12,80 a 11,24.

Com a vitória na 8ª etapa da temporada – a primeira dela no ano – Bronte pulou direto para a 6ª posição na classificação geral.

A liderança ainda é da costa-riquenha Brisa Hennessy.

Confira quem são as melhores da atual temporada.

Brisa Hennessy (CRC) – 8.700 pts Pauline Ado (FRA) – 7.100 pts Kirra Pinkerton (EUA) – 5.350 pts Gabriela Bryan (HAW) – 5.300 pts Sarah Baum (AFS) – 5.175 pts Bronte Macaulay (AUS) – 5.000 pts

Na próxima semana, mais duas competições programadas do WQS feminino.

Duas etapas BEM DIFERENTES.

Em Manly Beach, rola o ‘Sydney Surf Pro’, primeiro torneio do Challenger Series – valendo 10 mil pontos para a campeã.

A 10ª prova do calendário rola no Tahiti, o ‘Papara Pro Open’, com status de apenas 1000.

por @thiago_blum