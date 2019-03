Desfalques de peso

Atletas de alto rendimento convivem diariamente com o fantasma das lesões.

No surfe não é diferente.

E dois dos nossos melhores competidores começaram o ano de molho.

Alejo Muniz até começou a disputa do QS 2019 normalmente.

Mas rompeu o ligamento do joelho durante a etapa de Fernando de Noronha e segundo ele, a recuperação deve durar todo o primeiro semestre.

Adriano de Souza não vê a hora de voltar a sorrir dentro d’água.

O campeão mundial se machucou na etapa de Portugal, em outubro do ano passado e vai perder as primeiras do WT.

O tratamento no joelho segue nas sessões de fisioterapia, e quando ele consegue uma brechinha, curte outra paixão: o Corinthians.

No fim de semana ele acompanhou o clássico contra o Santos, ao lado do pai e do irmão na Arena de Itaquera.

Caio Ibelli, que ficou quase toda temporada passada fora das competições por causa de uma fratura no pé, é o primeiro suplente da elite e será o substituo do Mineirinho nas etapas que acontecem na Austrália no começo de abril.

por @thiago_blum