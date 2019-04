Deu Brasil!!!!!!!!!!!!!!

Foi na última onda.

No último aéreo.

Bastou o vacilo do adversário, que tinha boa vantagem no placar e a prioridade… aquele segundo de brecha… e veio o último vôo.

Ítalo Ferreira precisava de 6,93 para ficar com o título do Quiksilver Pro, etapa de abertura do mundial, que terminou neste domingo em Duranbah Beach.

A nota foi 7, 07.

Enquanto o americano Kolohe Andino lamentava na água, o brasileiro saía do mar carregado e comemorando a 4ª vitória no tour em 5 finais disputadas.

Durante a semana, o potiguar já havia sido campeão do Red Bull Airbone, torneio paralelo de aéreos organizado pela WSL.

O havaiano John John Florence e o sul-africano Jordy Smith ficaram em 3º lugar.

Gabriel Medina parou nas quartas de final e fechou o evento com a 5ª posição.

A 2ª etapa do CT acontece a partir do dia 17 em Bell’s Beach, também na Austrália.

Ítalo vai vestir a camisa amarela de líder do ranking.

Justamente onde, em 2018, venceu pela 1ª vez na principal divisão, numa decisão histórica diante do local Mick Fanning.

No feminino, vitória da juventude.

A americana Caroline Marks, de apenas 17 anos, superou a experiente e tricampeã Carissa Moore na final e subiu no alto do pódio pela primeira vez em uma etapa do CT.

Em Bell’s Beach, ela vai vestir a lycra amarela que estava com Stephanie Gilmore, justamente a campeã da etapa no ano passado.

Tatiana Weston-Webb, única brasileira no Boost Mobile Pro, terminou em 5º lugar.

por @thiago_blum