Deu Brasil!!!! Dobradinha verde e amarela

É aqui… ali… e acolá.

Virou rotina! Onde tem etapa da WSL, tem brasileiros nos lugares mais altos do pódio.

No QS 6 mil de Newcastle não foi diferente. Os locais australianos tiveram, de novo, que assistir e aplaudir o nosso time.

A final entre Alex Ribeiro e Jadson André foi uma verdadeira ‘Expression Session’ entre os dois melhores competidores de todo o evento.

Um festival de aéreos.

Alex Ribeiro tirou as melhores notas, ficou com o título e saiu da água com a bandeira verde e amarela nos braços, carregado pelo próprio adversário da decisão.

Jadson, que havia vencido a etapa de Fernando de Noronha no fim de fevereiro, lidera o circuito da divisão de acesso.

No feminino, a final foi 100% australiana.

Favorita, Sally Fitzgibbons venceu Isabella Nichols.

O mundial de surfe não pára.

Nesta segunda-feira já começa outra etapa valendo 6 mil pontos no ranking do QS – o Vissla Sydney Surf Pro – com Kelly Slater confirmado na chave.

Ano passado, o brazuca Deivid Silva venceu em Manly Beach.

por @thiago_blum