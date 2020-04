Deu na rede – 17/4

Sextou…

E aí, bora pra balada?

#sqn né?

Saudades das sextas livres e quentes.

Do jantar em família, do barzinho com os amigos ou daquela trip com os parceiros.

É o que está passando na cabeça de Mateus Herdy.

Da uma olhada no #tbt atrasado publicado pelo campeão mundial júnior de 2018.

Poder reunir a turma da Red Bull está nos planos para a pós-pandemia.

Para o casal mais surfe do circuito mundial, nada de distanciamento.

Todo dia é dia de ficar juntinho.

Com ou sem coronavírus.

Certo, Jessé Mendes e Tatiana Weston-Webb?

Que venha o casório!!

Pra fechar, uma olhadinha no bicampeão mundial John John Florence.

O carque havaiano mostrou que acerta até quando erra.

Confere.

Prefere o aéreo ou o jacaré?

Acabou a semana pessoal.

#fiqueemcasa no fds!!!!!

E postem a vontade!!!

Viva as redes sociais!!!!

A gente está de olhos sempre atentos.

por @thiago_blum