Deu na rede – 20/4

Mais uma semana começando.

Do mesmo jeitinho que as últimas.

No #confinamento, no #distanciamentosocial.

E #semsurfe.

Então, o jeito é… cada vez mais… postar as atividades da rotina #emcasa.

O clique da segunda-feira del Ítalo Ferreira foi ao lado do Peniche, parceiro de todas as horas na casa do campeão mundial em Baía Formosa/RN .

Pertinho dali, em Natal, vem o foto do outro potiguar da elite da WSL.

Com o sorriso aberto de sempre, Jadson André não deixou de registrar a lavagem da louça do almoço.

‘Segue o jogo’, certo?

No litoral de São Paulo, a luta também não pára.

Alex Ribeiro pode não ser o cara que treina mais pesado no circuito.

Mas está na briga dos que mais postam a malhação.

Sempre se mantendo ativo.

O cara tá seco no físico… e no desejo de retomar as manobras dentro da água.

Fechamos com um post do fim de semana.

Mas que bombou na comunidade das ondas.

Jackson Dorian – filho do grande Shane Dorian – é figurinha fácil quando se pensa no futuro do esporte.

E como segurar tanta energia de um garoto de 13 anos?

Com criatividade… e muito surfe sem ir a praia.

É possível? Ô, se é!

Veja o vídeo e sente a dica do moleque no texto: “Tentando aproveitar ao máximo mais tempo em casa”

Radical até em tempos de coronavírus.

Sobraram comentários dos tops.

Não é pra menos.

#vaipassar

por @thiago_blum