Deu nas redes – 1/5

Dia do Trabalho!

E como dizia Muricy Ramalho: “Aqui é trabalho, meu filho!”

Um olho no texto, outro nas postagens.

Sempre aplaudindo as boas ideias nestes tempos sombrios de pandemia.

Olha só a ação da ‘Família Dora’.

Orgulhoso, o pai e técnico Leandro, claro, postou.

“Com o Leilão da prancha do Yago Dora, conseguimos ajudar mais de 50 famílias no ‘Morro do 25’, em Florianópolis. Esta parceria com o ‘Projeto Surf Social’ que já acontecia e a cada dia se torna mais forte. Obrigado a todos que participaram”.

Feriado é sempre dia de clicks fofos.

E não há nada mais fofo que nossos filhos queridos e amados.

Os havaianos capricharam neste 1º de maio.

A casa de Kalani Robb está em festa.

“Feliz aniversário de 4 anos para este lindo garotinho que eu chamo de meu filho. 💖 Papai ama você”, escreveu o ex-top da elite.

O filhote do Sebastian Zietz também brilhou nas redes.

E deve ter gostado do café da manhã trazido pelo papai, que mandou no texto: “Quando seu pai leva para casa produtos locais frescos”.

Ainda jovem, mas bem maduro nas ondas, Mateus Herdy retomou o caminho dos posts de ação.

Bom pra ele, já que Santa Catarina liberou o surfe em meio ao período de isolamento na maior parte do mundo.

Que estilo do ex-campeão mundial júnior, hein?

Houve também espaço para as boas lembranças nesta sexta-feira.

Afinal… com o feriado, vale a pena ampliar o período daquele #tbt básico de todas as quintas.

O fotógrafo Sebastian Rojas registrou um momento da revista ‘Fluir’, uma das principais referências do esporte nas últimas décadas.

Excelente oportunidade para rever o grande Wagner Pupo em ação.

Você achava que ele era ‘só’ o pai e técnico da dupla de craques de hoje, Miguel e Samuel?

Então… toma essa rasgada!

Pra fechar, uma foto icônica para esse jornalista que os escreve.

Que faz lembrar porque Martin Potter sempre foi o meu maior ídolo.

Na época, ele rivalizava com os americanos Tom Curren e Brad Gerlach.

Com os australianos Tom Carroll, Barton Lynch e Damien Hardman.

E por essas e outras manobras pouco convencionais para os melhores da década de 80… foi campeão da ASP em 1989.

Um monstro!!!

Fico por aqui.

Hoje o bloco tava cheio, né?

Sempre em frente, não temos tempo a perder.

#vivaosurfe

#vaipassar

por @thiago_blum