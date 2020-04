Deu nas redes – 15/4

Vamos às mídias sociais?

Hoje, a ausência pegou de vez.

E as postagens escolhidas são todas sobre a falta do mar e do surfe.

Prá começar, a havaiana Alessa Quizon, com o texto: “Saudades dos dias na praia”.

As outras resumem bem a carência nestes dia de pandemia, isolamento, confinamento e distanciamento.

O @sampa_surf_report traz uma foto de um garoto mostrando como improvisar aquele tubo inesquecível.

No texto, as palavras: “Qual seu nível de fissura nessa quarentena?”

Prá fechar, parceria pai e filho dentro daquele cilindro do fim de tarde.

Post da @wslbrasil, com a legenda:

“Seria esse o surfista mais novo do #HomeBreakChallenge” ?

Fofo demais, não?

É isso aí, galera.

Diversão do jeito que dá.

E quando a crise passar, bora sentir de novo a água salgada na pele.

O brilho gostoso do sol das primeiras horas.

E o vento do terral lambendo direitas e esquerdas por todo o litoral.

por @thiago_blum