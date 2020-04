Deu nas redes – 27/4

Ah…

Nada como começar a semana com aquela imagem do paraíso.

Com esse click do fotógrafo-pró Clark Little, impossível não citar Caetano Veloso.

“O Havaí, seja aqui… Tudo o que sonhares…

… Todos os lugares… As ondas dos mares…

… Pois quando eu te vejo””

Mas deixemos de poesia musical.

Para darmos espaço para os artistas do mar.

Que como o nosso mestre baiano, escrevem linhas que se eternizam com as imagens.

O catarinense Neco Padaratz, digamos… filosofou… para um dos amores da sua vida.

Duvida? Olha a postagem!

Veterano tem mesmo muita história pra contar.

O australiano Luke Egan fez parte da elite por várias temporadas.

Não foi campeão, mas ganhou etapas.

E pelo jeito, lembra bem de todos os capítulos.

“Uma das minhas fotos favoritas de todos os tempos. Lembro claramente do dia, uma prancha nova surfada pela primeira vez. Fiquei espantado com o quanto aguentava, então continuei pressionando cada vez mais e esse foi o resultado final. Uma sensação pela qual ainda vou surfar, girando o mais rápido e forte possível na parte mais crítica da onda”, escreveu.

Experiência não falta também para o Alemão de Maresias.

Não foi profissional da ASP ou da WSL.

Mas já encarou todo tipo de perrengue.

A maioria deles nas big waves ao redor do planeta.

Só que a foto da segunda-feira foi uma mistura de homenagem e comemoração.

Dando os parabéns à série “Juacas”, produção da Disney vencedora de prêmio nos Estados Unidos.

Como diria a galera da Blitz, “tá tudo muito bom, tá tudo muito bem… mas realmente…”

É isso.

Começo de semana sempre é complicado.

Por isso, pra finalizar uma foto daquele momento que você consegue passar pela primeira… mas a série é grande… e logo vem outra.

Quem nunca, certo Victor Bernardo?

Aí… só mesmo com hashtag #deuruim.

Por hoje é só galera!

That’s all folks!

#vaipasssar

por @thiago_blum