Deu nas redes – 28/4

Pela página oficial da WSL, Erik Logan, CEO da entidade, antecipou novidades sobre como será a briga pelo título mundial a partir de 2021. E por causa do avanço do coronavírus, também confirmou o cancelamento de todas as etapas previstas até o final de junho, incluindo a do Brasil em Saquarema.

Nestes dias “sombrios”, nada melhor que o click de um craque para nos iluminar.

Acostumado à beleza do amanhecer e do entardecer, Sebastian Rojas escolheu uma foto de Nias, na Indonésia, para esta terça-feira.

Um degradê maravilhoso.

28 de abril é aniversário de Ricardinho Toledo.

Para os mais novos, apenas o pai e técnico de Filipinho.

Para os da minha idade, um ícone da fase em que o surfe era marginalizado.

Um dos responsáveis por fazer o esporte crescer.

O craque de hoje, claro, caprichou no parabéns ao ex-bicampeão brasileiro.

Foto na ‘estilera’ e ‘sem risadinha’.

