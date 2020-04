Deu nas redes – 30/4

Quinta-feira.

Dia mundial, internacional, oficial… e famoso do tal de #tbt.

E a galera das ondas caprichou.

Começando pelo maior de todos.

Kelly Slater postou mais uma vez para o amigo Sunny Garcia, internado a mais de um ano após tentar o suicídio.

“Eles dizem que você pode escolher seus amigos e seu nariz, mas você não pode escolher o nariz do seu amigo … a menos que eles sejam realmente bons amigos. Sinto sua falta, amigo. Foi um ano difícil, mas espero que todas as estrelas se alinhem e que voltemos a entrar na água conosco em breve”, escreveu o 11x campeão mundial.

Ítalo Ferreira, atual número 1 do mundo, partiu para o vídeo mesmo.

Postou um ataque brutal de backside.

Bem ao estilo do potiguar.

Tadinha desta direita.

Tem mais vídeos pesados nas redes.

O que dizer desta bomba dropada por Phil Rajzman.

O bicampeão mundial dos pranchões escreveu: “A laje do ‘Shock’ foi um grande desafio, depois de ‘The Box’ e laje do ‘Gardenal’. Foi meu maior desafio no pioneirismo do surf de longboard em ondas pesadas!”

De fato, só um craque seria capaz de domar esse rolo compressor.

Quem pode… pode, não?

E tem quem pode demais… que hoje em dia…. ainda não pode!

Tatiana Weston-Webb, melhor brasileira no circuito mundial e classificada para os Jogos Olímpicos, vai matando a saudade do surfe aos pouquinhos.

Hoje ela mandou: “Coisas que a gente tá com saudades: colocando parafina numa prancha nova, surfando e ficando com as pessoas que a gente ama. Uma coisa que a gente pode fazer durante esse tempo, é ter mais amor, não só pessoalmente, mas na mídia social também. Muito amor e positividade”.

Em Santa Catarina, como já mostrei, a prática mais gostosa do mar está liberada.

Amadores e profissionais estão tirando o atraso… e salgando o corpo a valer.

Willian Cardoso não perdeu tempo.

E foi logo andando por dentro nesta direita perfeitinha.

Por hoje tá bom, né.

Fiquem em paz.

Perto ou longe do mar.

#vivaosurfe

#vaipassar

por @thiago_blum