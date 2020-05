Deu nas redes – Edição especial de Aniversário

6 de maio é dia de festa para o surfe brasileiro.

Há 26 anos, nascia o nosso 3º campeão mundial.

Tudo de melhor então…

Para Ítalo Ferreira!!!

Essa edição do quadro ‘Deu nas Redes’ vai para ele.

Começando com o que o próprio postou.

Ítalo escolheu uma foto do dia que chegou ao topo no Havaí.

Com o texto: “Mais um ano de vida, cheio de bênçãos, conquistas, superação, alegria , Fé, perseverança, saúde e muito mais. Meu Deus, muito obrigado por tudo isso, eu só tenho a te agradecer acima de qualquer coisa”.

Os amigos e fãs, claro, não deixaram a data passar em branco.

Nos stories do Instagram, choveu mensagens de parabéns.

Mas resolvi pescar o post do amigo e parceiro de tour-estado, Jadson André, que também escolheu um click do mesmo dia da conquista do mundial em Pipeline, em dezembro passado.

Pra fechar então, um compilado de algumas das centenas de celebrações que abarrotaram a caixa de mensagens do camisa 15 mais famoso do planeta.

A primeira aí abaixo é da página oficial da World Surf League.

É isso.

Go for it, champ!!!!!!!!!!!

Tmj!!!!!!

#goItalo

#go15

#vaicampeão

por @thiago_blum