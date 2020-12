Deu Pará, no Pará!!!!!!!

Menos de duas semanas.

Dois títulos na conta.

E de repente, Nayson Costa coloca o Pará cada vez mais no mapa do surfe nacional.

Depois do título da 2ª etapa do CBSurf no Ceará, foi a vez dele faturar em casa, o Campeonato Brasileiro de Água Doce.

Nayson dominou as ações no Praia do Farol, na Ilha do Mosquero.

Entre as mulheres, outra vitória paraense.

Deyse Silva mostrou que continua em grande forma e faturou mais um título para o currículo.

A premiação foi de R$ 10 mil, distribuídos entre os melhores colocados do masculino e feminino, além de kits e troféus para os finalistas.

O sucesso na realização do evento consolida a modalidade entre as competições a nível nacional.

Segundo Noélio Sobrinho, organizador do evento, o grande desafio agora é incrementar a premiação para atrair ainda mais atletas: “Conseguimos montar uma grande estrutura na praia e mostrar mais uma vez que o surfe em água doce é uma modalidade que pode atrair muitos surfistas, pois temos ótimas ondas. A performance do Nayson também abrilhantou muito a competição e a confirmação do evento no calendário da CBSurf de 2021 mostra que aquilo que um dia foi um sonho já é realidade”.

RESULTADOS

OPEN MASCULINO

1º Nayson Costa

2º Marcio Correia

3º Paulo Rogério

4º Sandro Buguelo

OPEN FEMININO

1ª Deyse Silva

2ª Ana Kelly

3ª Neia Valente

4ª Jasmim Sousa

MASTER

1º Márcio Correia

2º Sandro Buguelo

3º Luciano Barão

4º Félix Júnior

BODYBOARDING

1º Lucas Ferreira

2º Josias Lima

3º Caio Silva

4º Mário Silva

por @thiago_blum

fonte: CBSurf