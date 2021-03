Diversão com conforto e estilo

Surfe é conexão pura com a natureza.

E a cada dia, o line-up está mais dividido entre homens e mulheres.

Melhor que praticar o esporte e curtir a vibe das ondas…

…é absorver essa adrenalina se sentido bem dentro da água.

De olho nelas, a cerveja Corona se uniu à marca carioca Langai.

E surgiu a coleção “Remar”, pensada para as surfistas e apaixonadas pela praia.

A parceria celebra a proximidade com a natureza, especialmente entre as ondas.

Peças confortáveis e resistentes para encarar mergulhos e surfe sessions, além de outros momentos ao ar livre, como trilhas e banhos de cachoeira.

“A coleção também funciona como um manifesto, na esperança de que estamos nos cuidando e protegendo hoje para em breve nos reencontrarmos com a praia, os amigos e os paraísos naturais”, conta Julia Surge, gerente de marketing de Corona.

Disponível por tempo limitado, a coleção traz maiô com e sem mangas, shortjohn, ecobag, um top e uma hot pant. Os dois últimos itens em tecido dupla face.

Material produzido a partir de uma malha biodegradável, que se decompõe muito mais rapidamente em comparação com outros tecidos.

“Não há nada mais empoderador do que apoiar mulheres a fazerem as coisas que elas amam e se sentirem bem na própria pele”, conta Luiza Coutinho, fundadora da Langai. “A collab com a Corona fala muito sobre isso: o reencontro tão esperado com a liberdade, o mar e os sorrisos compartilhados entre amigas. É uma linha feita inteiramente por mulheres e pensando sempre no conforto delas, não só enquanto estão na água, mas também para que se sintam seguras para fazerem tudo que desejarem”.

Imersa no universo do surfe, a Corona ainda acompanha a rede de empreendedoras e profissionais engajadas em promover essa cultura, entre elas a shaper Joanna Campista, que produziu quatro pranchas exclusivas para presentear algumas mulheres que representam o esporte no Brasil.

A supercampeã Chloé Calmon, patrocinada pela marca, que em 2020 faturou o brasileiro de longboard profissional.

A influenciadora Rachel Apollonio; a atriz, diretora e escritora Danni Suzuki e a surfista profissional, jornalista, modelo e apresentadora Claudinha Gonçalves, idealizadora do projeto ‘Coolture Life’, que oferece aulas de surfe feminino.

Então… bora pro mar, pessoal!!!

por @thiago_blum