Dobradinha de Lucas

Enquanto o calendário esportivo sofre por conta da pandemia, os atletas vão se adptando a todas as formas de mídia.

E nesta semana, dois importantes nomes do Brasil vão levar o swell para dentro da casa dos fãs.

O skimboarder Lucas Fink e o surfista de ondas grandes Lucas Chumbo vão mostrar como é a rotina de um atleta profissional de esportes radicais, desde o aquecimento até a hora da ação.

E a “aula” será por lives no aplicativo TikTok.

Com direito a interação do público, com espaço para perguntas e respostas.

Os esportistas ainda apresentarão detalhes técnicos de suas modalidades, como manobras diferentes e os principais ambientes para treinamentos.

O campeão mundial de skimboard é o primeiro convidado.

Nesta terça, diretamente da Praia do Vidigal, no Rio de Janeiro, ele se encontrará virtualmente com os fãs a partir das 10h (horário de Brasília).

Na quinta, o big-rider Lucas Chumbo entrará ao vivo de Nazaré (Portugal), a partir das 8h30 (horário de Brasília).

As duas lives vão ser transmitidas por meio do perfil oficial da Red Bull (https://www.tiktok.com/@redbullbr) no TikTok e seguem os principais protocolos preventivos de segurança.

Excelente chance de se aproximar dos craques, e de tirar um pouquinho do talento dos campeões.

Acesse, divirta-se e depois dá aquela caída no mar!!!

por @thiago_blum