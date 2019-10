Domingo de praia, mas sem baterias

Vento demais e condições do mar complicadas.

Ou seja, nada de competição neste domingo na França.

Com a folga, os atletas tiveram o domingo para treinar em Hossegor.

11 dos 13 brasileiros inscritos nas chaves masculina e feminina seguem na primeira etapa europeia da WSL em 2019.

Entre os homens, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Ítalo Ferreira, Yago Dora, Michael Rodrigues, Peterson Crisanto, Willian Cardoso e Jesse Mendes já tinham se garantido no round 32 diretamente.

Caio Ibelli, Jadson André e Deivid Silva disputaram a repescagem e só Caio avançou.

DVD não encontrou boas ondas em La Graviere.

Para Jaddy, o ‘Quiksilver Pro’ não terminou por causa do desempenho abaixo do esperado.

No final de sua bateria, o potiguar sofreu uma queda numa direita pesada e precisou sair do mar com a ajuda do resgate.

Felizmente, foi só o susto.

Os confrontos devem voltar para a água nesta segunda-feira.

Confira os duelos envolvendo os brazucas.

Jeremy Flores (FRA) x Caio Ibelli Ryan Callinan (AUS) x Michael Rodrigues Filipe Toledo x Marc Lacomare (FRA) Wade Carmichael (AUS) x Willian Cardoso Gabriel Medina x Marco Mignot (FRA) Seth Moniz (HAV) x Peterson Crisanto Griffin Colapinto (EUA) x Yago Dora Ítalo Ferreira x Jesse Mendes

Na chave feminina, as duas brasileiras que disputam todo o circuito da World Surf League precisaram encarar o desafio do round de eliminação.

Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima caíram juntas na disputa de 3 competidoras.

E fizeram dobradinha diante da australiana Bronte Macaulay.

Em 8º no ranking, Tati é considerada favorita diante da australiana Keely Andrew.

Na 13ª posição na classificação geral, Silvana precisa de um bom resultado.

Ela abre as oitavas de final do ‘Roxy Pro’ contra a americana Lakey Peterson, 2ª colocada do ranking e campeã do último torneio realizado, na piscina do Surf Ranch.

por @thiago_blum