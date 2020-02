Domínio dos locais

Mais um dia de competição do outro lado do planeta.

Uma quarta-feira nada boa para o surfe brasileiro no ‘Mothernest Great Lakes Pro’, etapa com status de apenas uma estrela que rola até domingo em New South Wales, na Austrália.

Os dois representantes do time verde e amarelo se despediram da etapa no round 2.

Victor De Carvalho até estreou bem e passou pela primeira fase em segundo lugar de sua bateria.

Mas na sequencia, parou diante de dois surfistas da casa.

Já Ryan Kainalo não achou boas ondas e terminou em 4º lugar da sua disputa.

Como já era esperado, o domínio em Boomerang Beach é dos australianos.

Dos 64 atletas que fazem parte da 3ª fase, 46 são locais.

A maioria de nomes não muito conhecidos no cenário internacional.

Destaque apenas para Billy Stairmand e Kyuss King.

Na lista dos estrangeiros que seguem no evento estão o taitiano Kauli Vaast e o indonésio Oney Anwar.

A chave feminino descansou no segundo dia da janela.

Anne Dos Santos é a única brasileira.

Ela está na 4ª bateria do round 2, ao lado de duas canadenses e uma australiana.

por @thiago_blum