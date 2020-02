E não deu Brasil… acredita?

Acabou a festa.

Foi bonito demais.

E só não foi 100% perfeito para os anfitriões… porque o título escapou das mãos do Brasil.

O contingente do time verde e amarelo mandou em quase todas as fases da competição.

Mas o campeão do ‘Oi Hang Loose Pro Contest’ foi Ramzi Boukhiam.

Pra garantir os 5000 mil pontos no ranking do WQS, o marroquino bateu dois caras que escreveram forte os nomes nas ondas da Cacimba do Padre.

Foram apenas 3 baterias na água neste domingo.

Antes da grande decisão, um encontro histórico… bonito demais de se ver.

Logo na abertura do dia decisivo, os irmãos Weslley e Wiggolly se enfrentaram para saber qual Dantas seguiria na trilha do lugar mais alto do pódio.

Duelo cheio de respeito, claro… mas duro e equilibrado no line up.

Vitória do mais novo: 13,17 12,47.

E Weslley Dantas em mais uma final da divisão de acesso.

Em seguida, Jadson André em ação.

O cara que tinha a chance de levantar o bi no paraíso.

Mas nem o vasto conhecimento do pico fez o potiguar segurar o ímpeto do ‘estrangeiro intruso’.

Ramzi Boukhiam dominou o confronto, anotou um 7,50 e um 8,23 e deixou Jaddy sem reação.

Grande final

Veio a última bateria da competição.

Torcida na praia dividida.

E o país que domina o cenário mundial de novo na decisão.

Só que desta vez… deu ruim.

Ou melhor… deu Marrocos.

Ramzi Boukhiam largou na frente e colocou pressão em Weslley Dantas.

O paulista tentou a reação, mas o mar deu uma acalmada.

14,40 a 11,23.

E caneco para a África.

Com a conquista, Ramzi pulou para a vice-liderança na classificação geral do QS.

Atrás apenas de Wiggolly Dantas, que só disputou dois campeonatos na temporada até agora.

Weslley entrou no top 10.

Veja como ficaram as 10 primeiras posições.

Wiggolly Dantas – 8.250 pts Ramzi Boukhiam (MAR) – 5.375 pts Shun Murakami (JAP) – 5.330 pts Maxime Huscenot (FRA) – 5.250 pts Lucca Mesinas (PER) – 5.250 pts Nat Young (EUA) – 5.000 pts Alonso Correa (PER) – 4.375 pts Keanu Asing (HAW) – 4.300 pts João Chianca – 4.250 pts Weslley Dantas – 4.000 pts

As próximas paradas do calendário da WSL acontecem em New South Wales, na Austrália.

19 a 23/2 – ‘Mothernest Great Lakes Pro’ – QS 1000, em Boomerang Beach

No ano passado, o local Matt Banting ficou com a taça, ao bater o compatriota Cooper Chapman.

25/2 a 1/3 – ‘Vissla Central Coast Pro’- QS 3000, em Avoca Beach

Matt Banting fez final outra vez, mas acabou derrotado pelo também australiano Connor O’Leary.

O circuito mundial não pára e segue dando voltas no planeta.

por @thiago_blum