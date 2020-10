É sério isso?

Vamos combinar?

Se tem alguém que não precisa de auxílio financeiro no surfe… é Gabriel Medina.

Bicampeão mundial, cercado de ótimos patrocinadores e condições.

Com merecimento, é claro.

Mais do que a imagem ideal, do cara super midiático.

Medina é sim um vencedor.

Um exemplo de atleta e profissional.

O cara que os outros surfistas admiram.

E que as crianças querem ser.

Mas ajuda financeira?

Aí… não.

O país tem milhares de sonhadores, garotos ou veteranos de olho apenas numa oportunidade.

Daquele clique que pode transformar a vida… a carreira.

No surfe, no basquete, no vôlei, no atletismo… em todos os esportes.

Gabriel Medina foi contemplado com uma Bolsa Atleta de R$ 15 mil mensais, concedida pelo Ministério da Cidadania.

O programa de incentivo visa patrocinar esportistas de várias modalidades que se destacam em competições nacionais e internacionais e que têm potencial de representar o país nos Jogos Olímpicos.

Gabriel vai receber o valor mais alto do auxílio, que também pode ser de R$ 5 mil, R$ 8 mil e R$ 11 mil.

De acordo com o site do Ministério da Cidadania, o programa lançado em 2005 é um dos maiores de patrocínio individual de esportistas no mundo.

Ele é um dos 274 atletas contemplados do governo federal durante um ano.

Apesar de ser patrocinado por várias marcas, Medina não é impedido de se aplicar ao programa graças à lei 12.395/11, que permite que mesmo os atletas consagrados tenham acesso à bolsa.

Mas que não precisa, não precisa.

Deixemos os consagrados faturar com todos os tipos de contratos.

Mas vamos olhar pra quem necessita, né?

Já passou da hora!!!!!!

por @thiago_blum