E teve mais Brasil no domingão!!!

Tem tanto título para o nosso time verde e amarelo pelo mundo, que fica difícil até de dar conta.

Alex Ribeiro venceu o QS 6 mil na Austrália.

E Matheus Navarro subiu no lugar mais alto do pódio nos Estados Unidos.

O catarinense venceu o local Stevie Pittman e levantou o caneco do Ron Jon Quiksilver Pro, QS 1500 de Cocoa Beach, na Flórida.

Cocoa Beach?

Isso mesmo. No quintal da casa do maior nome do surfe.

Foi por ali que Kelly Slater começou a afiar as quilhas rumo aos 11 títulos mundiais.

Brasil voando baixo aqui e acolá.

por @thiago_blum