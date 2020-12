Ashley Lloyd, Kelis Kaleopaa, Belinda Baggs, Lauren Hill, Crystal Thornbug-Homcy, Ishita Malaviya, Kassia Meador, Sierra Lerback, Mary Osborne e Annais Pierquet.

Nomes talvez pouco conhecidos, até mesmo para quem acompanha o surfe de perto.

Mas a partir desta quinta-feira, elas vão estar na tela, numa viagem esportiva e ambiental.

A série ‘Elas dançam com o Mar’ – que estreia no Canal OFF – vai mostrar mães, ativistas, treinadoras de surfe, artistas, free surfers ou simplesmente mulheres comuns conectadas aos elementos da natureza.

As 10 personagens se encontram no amor ao surfe e aos pranchões.

O surfe se reinventa de tempos em tempos: o estilo, as manobras, as tecnologias, as pranchas.

A cada nova geração, ele se molda trazendo novos personagens que escrevem a história dessa evolução ao longo dos anos.

Em um ambiente ainda dominado pelos homens.

A novidade busca dar luz às questões do universo feminino e abrange muito mais do que o esporte.

Abrir espaço para conversas sobre maternidade, feminismo, espiritualidade, carreira, desafios, reconexão com o alimento e a repensar formas de viver.

A direção é de Bruna Arcângelo.

“O surfe é um fio condutor para trazer questões que vão muito além do esporte. As personagens foram escolhidas após uma longa pesquisa e cada uma delas possui mensagens fortes e questões pulsantes para passar. Falamos muito sobre maternidade, conservação ambiental, repensar estilo de vida, reconexão com o alimento, o agir em comunidade e diminuição do uso de plástico, por exemplo. O surfe é a forma delas fluírem pela vida”.

No primeiro episódio, a história de Ashley Lloyd, que vive em santa Cruz, na Califórnia.

Mãe, longboarder, shaper de pranchas ecológicas e amante das questões humanas.

Sem conseguir definir se é mais shaper que surfista, ela relaciona as atividades contando como tudo está intimamente interligado.

A série estreia neste dia 10, às 21h30.

Horários alternativos: sábado – 15h, domingo – 9h30, terça – 18h30 e quarta – 10h30.