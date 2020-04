emcasa com os Tops 2

Ficar em casa e encontrar bons motivos para se divertir em isolamento.

Quem curte ‘dropar’ nas ondas do YouTube, tem novidade na rede.

A partir desta quarta-feira, está no ar o ‘Fantástico Mundo de Scooby’.

Com dois episódios por semana, o canal do pró Pedro Scooby vai trazer conteúdo original, com vídeos de qualidade que mostram o seu dia a dia, treinos, viagens e momentos com os filhos.

No esporte desde os 5 anos, ele colecionou bons resultados e se tornou ainda mais conhecido por seu repertório de manobras aéreas e grandes tubos, com temporadas consistentes no Havaí, Taiti, México, Peru e Chile.

Um dos melhores surfistas de ondas gigantes no mundo, Scooby faz parte de uma seleta lista dos que competem o mundial de ondas gigantes.

O carioca de Curicica – no subúrbio do Rio de Janeiro – falou com o #tuboseaereos.

Você é um dos ícones do Brasil no surfe de ondas gigantes, mas talvez as pessoas não saibam que é muito bom também nas ondas, digamos… normais. O canal vai ter todos os tipos de condições?

Terá tudo que eu vivo, tudo mesmo. Desde momentos com a família, amigos, treinos, surfe, festas e tudo que que envolve minha vida.

Como surgiu a ideia de fazer o canal no YouTube?

Tinha um programa no Canal OFF, que girava em torno da minha vida no surfe. Então resolvi fazer o canal para mostrar tudo da minha vida e escolhi o YouTube para todas as pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo.

O que não pode faltar em vídeos de surfe?

Com certeza música e uma boa onda.

Melhor onda que já surfou? E o pior momento, foi o susto em Nazaré no ano passado?

Melhor onda: Sumbawa, na Indonésia. Pior, com certeza foi o acidente ano passado em Nazaré!

Como define medo x desafio?

Para os maiores desafios eu tenho que superar o medo!

por @thiago_blum