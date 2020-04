emcasa com os Tops #3

Seguimos em casa.

Será assim por um bom tempo, certo?

Tempos de isolamento, confinamento, distanciamento.

Chatices e preocupações deste 2020.

Então… de olho nas novidades.

A melhor brasileira no circuito mundial, por exemplo, retorna ao ‘Canal OFF’ a partir de segunda-feira, com a estreia da 5ª temporada de ‘Tatiana Weston-Webb’

Filha de mãe brasileira e pai havaiano, essa nova sequencia acompanha os bastidores do primeiro ano da atleta desde a decisão de representar a bandeira verde e amarela nas competições.

Em 13 episódios, o dia-a-dia de treinos da atleta, momentos com a família e amigos e as viagens ao redor do mundo com futuro marido Jesse Mendes em busca das melhores ondas.

Tati irá representar o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiado para 2021.

“Acho que as pessoas vão amar esta nova temporada. O espectador pode esperar muitas coisas legais. A gente surfou bastante e vivi muitas aventuras”.

TATIANA WESTON-WEBB – 5ª TEMPORADA – ESTREIA / CANAL OFF

Segunda-feira, dia 13 de abril, 22h

Horários alternativos: terça, 18h30 / quinta, 17h30 / sexta, 23h30 e sábado, 13h30

por @thiago_blum