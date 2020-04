emcasa com os Tops #4

Já faz 4 meses.

Passou rápido demais.

E com a ausência de competições, parece que a decisão do mundial de 2019 já dura anos.

Sempre vale a pena rever.

Em tempos de isolamento social e confinamento, melhor ainda.

No próximo dia 16, a WSL STUDIOS lança um documentário sobre Ítalo Ferreira.

Momentos com a família, amigos e a namorada.

As melhores performances.

E o grande ápice da carreira, em Pipeline, no Havaí – quando se consagrou campeão mundial em 20 de dezembro.

Disponível no site da World Surf League, no aplicativo para dispositivos móveis e também no canal da WSL no YouTube.

24 minutos com o melhor surfista da atualidade.

Em cena, momentos comoventes com o surfista contando sobre sua infância no esporte e a vida muito humilde.

“Com oito anos, como eu não tinha prancha, usava a tampa do isopor onde meu pai guardava os peixes que vendia nas praias. Mas como eu era muito magrinho conseguia ficar em pé nela”.

Os depoimentos emocionantes dos pais confirmam a garra do garoto potiguar de Baía Formosa.

“Ítalo nunca fala que tem medo de nada. Sempre foi um menino dedicado, respeita todo mundo e sabe fazer bons amigos. Ensinei a ele como tinha que ser”, ressalta o pai, Luiz Ferreira de Souza.

“A WSL produz e exibe séries e documentários que retratam o universo do surfe e lançamos agora um episódio especial de ‘Sound Waves’, já que retrata o nosso mais novo campeão mundial. Os amantes do lifestyle do surfe, se ainda não acompanham a nossa programação, devem fazê-lo, pois com certeza vão gostar”, afirma Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.

Ficha técnica :

Série ‘Sound Waves’ – Especial Ítalo Ferreira

Produção: WSL Studios

Produtor: Shannon Waller

Editor senior: Jai Rakic

Produtores executivos: Erik Logan, Tim Gienberg e Jed Pearson

Imagens: Felipe Marcondes, John Decesare, Jace Panebianco, Matt Cochran e Chris Menitt

Mixagem de som: Anthony Vanchure

Colorista: Brian Lew Productions

Editor assistente: Lear Haninovich