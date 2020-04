emcasa com os Tops #5

E aí, #sextou?

Então se prepara para passar o fim de semana em casa… e de olho na TV.

O ‘Canal OFF’ mostra a partir deste sábado, que surfista manda bem também na cozinha..

Estreia no YouTube, “Fome de Surfe”.

Marcelo Trekinho e Gabriel Pastori mostram que as viagens ao redor do mundo renderam muitas receitas.

Eles revelam que cozinhar faz parte do estilo de vida não só na estrada, mas também em casa.

Gravado antes da pandemia, em cada um dos cinco episódios os dois convidam amigos do esporte para um almoço depois de uma sessão de surfe.

Personagens como Caio Vaz, Isabella Santoni, Felipe “Gordo” Cesarano, Gustavo Areias, e Lucas Fink marcaram presença.

Além de um episódio especial com a participação das mães.

No menu, hambúrguer artesanal, feijoada vegetariana, Nasi Goreng (prato típico na Indonésia), Poke Bowl (comida havaiana) e guacamole.

“É um programa diferente do que o espectador está acostumado a assistir com a gente. A ideia surgiu dessa nossa sinergia não só no surfe, mas também na culinária. A galera pode esperar um programa alto astral, engraçado, leve, com convidados incríveis e boas dicas”, diz Pastori.

Trekinho explica que será um programa fácil de assistir. “É uma culinária simples, que pessoas com pouca experiência na cozinha poderão fazer. É bem descontraído”.

por @thiago_blum