emcasa com os Tops #6

Ficar em casa já tá cansando, né?.

Mas dá pra curtir boas atrações.

A RedBull oferece excelentes opções.

Sempre com alguns dos melhores surfistas do mundo em ação.

Nas boas de hoje, umas das principais revelações das últimas temporadas da WSL.

Caroline Marks.

Em ‘Origins’, a americana – número 2 do mundo em 2019 – decidiu explorar o Mar Mediterrâneo.

Com a escolha do destino motivada por parte de sua família ser da região, ela se aventurou pelas Ilhas Gregas sem ter certeza de como seriam as ondas em um destino não tão comum aos surfistas.

Para ver, basta clicar: https://win.gs/2xiCfhh

Quer mais?

Em ‘Under an Artic Sky’, fugindo um pouco do convencional, como aproveitar uma temporada de surf no Havaí, um grupo de seis surfistas aventureiros rumou ao norte da Islândia em busca de desafiadoras (e geladas) ondas perfeitas.

O doc revela os desafios e momentos épicos enfrentados pelo sexteto, como viagem de barco, tempestade de neve e um show da aurora boreal no céu.

Para assistir, acesse: https://win.gs/2wFQKvi

Chega junto e confere!!!!!

#ficaemcasa

#vivaosurfe

#vaipassar

por @thiago_blum