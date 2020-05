emcasa com os Tops #7

Profissionais famosos ou nem tanto.

Aventureiros no perigo e nas novidades do esporte.

É o que temos para sugerir no momento.

Pra quem é fá de Julian Wilson, a dica é ‘The Rail Project’.

Unindo os seus dois esportes favoritos, o craque australiano inovou ao levar um ‘corrimão’ às ondas.

Parece loucura, mas a ideia do atleta foi juntar surfe e skate.

Pra isso, incluiu na piscina, o obstáculo com o objetivo de realizar algumas manobras que, normalmente, faria em cima da prancha de rodinhas.

O projeto passou por diversas tentativas e ajustes de estrutura até que chegasse ao que o surfista desejava.

Toda a saga foi registrada.

Para acompanhar de perto essa aventura, acesse: https://win.gs/3bPLtAO

Na ‘Terra Brasilis’, destaque para ‘Pororoca’.

Enfrentando a mais temida onda de maré, grandes nomes do esporte se aventuraram na marola que se forma em toda lua nova ou cheia, e que corre ao longo do Rio Amazonas.

O trio Carlos Burle, Ross Clark-Jones e Eraldo Gueiros decidiu encarar perigo, na onda mais longa de suas vidas.

É só clicar: https://win.gs/3bK5mZX

Cape Fear, na Austrália, é um dos cenários com as ondas mais assustadoras do mundo.

Palco do ‘Red Bull Cape Fear’.

É lá que rola o curta ‘Conquering The Storm’, em ondas únicas da edição de 2016 da competição.

No maior swell já visto na costa australiana até então.

Mistura de medo, coragem e adrenalina.

Quer perder o fôlego?

Chega no link: https://win.gs/35lf8iH

por @thiago_blum