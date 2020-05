emcasa com os Tops #8

Há algo de que não podemos reclamar durante essa pandemia.

O número de ofertas.

Pelo menos nas novidades visuais do mundo do surfe.

A ‘Red Bull TV’ tem caprichado.

E agora é a vez de mais um ícone do esporte.

Competidora de alto nível.

Mais jovem atleta a se tornar campeã profissional do circuito, aos 18 anos.

4 títulos mundiais na coleção de conquistas.

Apenas algumas características de Carissa Moore.

Mas, o que está por trás dos treinos duros e de toda a dedicação para chegar ao topo?

É o que mostra, de modo especial, o documentário ‘RISS’, disponível gratuitamente com legendas em português.

A partir de cenas de bastidores, o documentário dividido em 3 partes, mergulha nos grandes desafios a craque havaiana de 27 anos.

Dentro e fora d’água.

O filme destaca o período desafiador que antecedeu a sua mais recente conquista, após alguns anos difíceis que vivenciou entre a sua terceira vitória, em 2015, até o seu quarto título, em 2019.

“Este é um olhar real sobre quem eu sou, como pessoa, e espero que as pessoas sejam inspiradas a viver autenticamente, perseguir seus sonhos e tratar os outros com amor”, diz Carissa. “Espero que este filme seja algo positivo e que possa ser uma boa fuga no meio de tudo o que está acontecendo”.

SERVIÇO

nome: ‘RISS”

direção: Peter Hamblin

duração: 41 minutos

onde assistir:

no site da Red Bull TV, no link: https://win.gs/3dKjMtQ

no aplicativo, disponível para Android, iOS, Smart TVs, PS4 e Xbox One, com suporte ao Chromecast e Airplay.