emcasa com os Tops #9

A pandemia é longa…

Cansativa…

Entediante…

Um saco, cá entre nós… não?

Mas quem gosta de ação, tem opções.

Uma delas, é o canal da Red Bull TV, que traz material exclusivo do esporte das ondas.

‘Sessions’ é uma série que reúne os melhores atletas do mundo, nos principais picos do planeta, em manobras de arrepiar e histórias emocionantes.

Viagens por países como Portugal, Austrália, Fiji, Indonésia e África do Sul.

Gravados antes da crise mundial, os capítulos contam com as presenças dos nossos campeões mundiais Ítalo Ferreira e Gabriel Medina.

Além de ícones do big-surfe, como Kai Lenny – que concorre ao prêmio de melhor surfista de ondas gigantes do em 2020, no Red Bull Big Wave Awards.

Os brasileiros podem curtir o conteúdo por meio do site:

https://www.redbull.com/int-en/shows/surf-sessions

Ao todo, são 11 temporadas, cada uma representada por uma localidade diferente.

O primeiro cenário é Nazaré, com a presença de Maya Gabeira.

Chega lá… clica… e boa aventura!!!

por @thiago_blum