Encontro com o bicampeão

Clínicas de surfe, yoga, canoa havaiana.

Aulas de primeiros socorros, treinamentos com personal, palestras com atletas profissionais e dinâmicas de grupos.

Tudo junto e misturado na 2ª edição do ‘Surf Experiences’.

O palco: Búzios.

As datas: de 4 a 6/12.

O dono da ideia e padrinho: Phil Rajzman, atleta da elite do surfe desde 1997, e bicampeão mundial dos pranchões em 2007 e 2016.

A integração é para pessoas de todas as idades, com o conceito baseado na realização de atividades integrativas.

A ideia principal é fazer com que todos tenham mais conhecimento sobre como se divertir no mar.

“Qualquer um pode participar, da criança ao idoso, independentemente da sua condição física. Queremos transmitir, acima de tudo, a importância da cultura do surfe”, explica Rajzman, que também já conquistou duas vezes o Pan-Americano (2007/2009), além do título Sul-Americano (2017) e do Brasileiro (2012).

Mas Phil não estará sozinho nessa.

Durante os 3 dias, nomes de peso do longboard vão desfilar conhecimento em palestras, demonstrações no mar e acompanhamento das dinâmicas em grupo.

Entre eles, o carioca Carlos “Mudinho” Lastorina, de 71 anos, um dos principais ícones do surfe nacional, conhecido como ‘o mudo mais falador’, e que também confecciona pranchas.

E Vitorino James, 59 anos, bicampeão brasileiro da modalidade e campeão do ‘Intercâmbio Internacional de Longboard’.

Outra atração será a apresentação ao vivo no telão, das técnicas de primeiros socorros, feita por David Szpilman, diretor médico da ‘Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático’.

“É fundamental para quem pega onda aprender primeiros socorros, porque o surfista muitas vezes acaba chegando mais rápido para fazer um resgate do que os próprios salva-vidas que ficam nas torres, explica Phil.

A ideia de seu evento é unir gerações, já que crianças e adolescentes participam com seus pais e avós.

“A diferença vai ser justamente no tipo de equipamento que cada um irá usar e no lugar onde estará praticando o surfe. Por isso nós dividimos em níveis: iniciante, intermediário e avançado. Sempre com instrutores dando atenção para as necessidades individuais”.

“A intenção é que o surfe seja visto como uma terapia. Tem gente que pega onda pela manhã e rende muito mais no trabalho. No geral, os esportes ajudam muito nisso, mas o surfe tem algo de especial, pelo contato com a natureza”, completa o bicampeão.

Todo o evento será filmado.

Depois, os participantes poderão assistir e analisar as gravações em grupo. Curtir e tirar dúvidas.

Para quem estiver interessado em conhecer o bicampeão Phil Rajzman, e participar do ‘2º Surf Experiences’, basta entrar e se inscrever na plataforma online ingressocerto.com.

São vagas limitadas, em função dos rigorosos padrões de segurança que precisam ser seguidos por causa da pandemia da do Covid-19.

15 participantes ao todo (em 2019 foram 60), entre pagantes e não, incluindo algumas pessoas da comunidade de Búzios, de crianças e idosos.

Será uma grande troca.

Ensinamentos de convívio e respeito.

Uma verdadeira aula de qualidade vida.

“O legal do ‘Surf Experiences’ também, é que o evento reúne pessoas com vidas marcantes, que acreditam e investem na comunidade local, preparando profissionais para também trabalhar nos eventos promovidos na região. Isso se torna um grande incentivo”, completa o craque Rajzman.

por @thiago_blum

agradecimento: Mércia Suzuki / Casa do Bom Conteúdo