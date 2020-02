Enquanto isso… em Berlim…

Noite de festa na capital da Alemanha.

Com a presença do melhor surfista do mundo em 2019.

Ítalo Ferreira trocou a roupa de borracha pelo elegante terno e a gravata borboleta.

Levou a namorada, claro.

E curtiu a 20ª edição do ‘Prêmio Laureus’ com a expectativa de ser eleito na categoria ‘Melhor Atleta de Esportes de Ação’.

Não foi desta vez.

O troféu que também era disputado pela ‘fadinha’ Rayssa Leal – jovem craque do nosso Street Skate – foi parar em mãos americanas. ficou com Chloe Kim, do Snowboard.

Se Ítalo ficou chateado? Que nada!

Aproveitou e agradeceu a oportunidade.

E não perdeu a chance de tietar um dos seus ídolos.

O maior deles? Esse cara aí do vídeo.

No Instagram, o potiguar desfilou sua elegância e adoração à Lewis Hamilton – hexacampeão da Fórmula 1 – que dividiu o Laureus de 2020 com o craque argentino Lionel Messi.

“Esse foi o melhor momento da minha noite. Encontrar Lewis Hamilton, parabenizá-lo por tudo o que fez e dizer a ele que ele é uma das maiores inspirações para mim. Obrigado Laureus pela indicação e parabéns a toda a academia”

Traquilo, garoto.

No mar… não tem pra ninguém.

por @thiago_blum