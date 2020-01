Enquanto isso… no Havaí…

O evento só vale 1000 pontos no ranking ranking de acesso da WSL.

Mas é na famosa Sunset Beach, palco de grandes histórias.

Então… quem não quer vencer por lá?

Os brasileiros inscritos no ‘Sunset Open’ – 2ª etapa do calendário do QS – terão que esperar outra oportunidade para alcançar essa honraria.

Eric Bahia, Julio Cardoso e Phillippe Chagas não encontraram boas direitas e acabaram eliminados no round 3.

A etapa – como não poderia deixar de ser – está apinhada de locais.

Dos 32 atletas que seguem na briga pelo troféu, 20 são havaianos.

Entre eles, o campeão da competição no ano passado Cody Young.

por @thiago_blum