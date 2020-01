Entenda mais sobre o Skimboard

Não basta ser o melhor.

Tem que ensinar e ajudar no crescimento do esporte.

Ações que fazem parte do caráter dos campeões.

Em 2019, o Brasil mandou nas competições de pranchas.

E se depender de Lucas Fink, a bandeira brasileira vai estar outras muitas vezes no alto do pódio.

Campeão mundial de Skimboard, o jovem carioca lança a parir desta segunda-feira, a primeira edição de sua clínica da modalidade.

O ‘Lucas Fink Skim Camp’ vai rolar até o dia 31 de janeiro, nas praias de Ipanema e Leblon, com picos alternativos na Barra da Tijuca e Macumba.

Com aulas para os níveis iniciantes, avançado e recreativo, as atividades tem como objetivo difundir o esporte atraindo novos praticantes, além de aperfeiçoar técnicas de quem já pratica e busca melhorar seu desempenho.

Os treinos serão ministrados, pelo próprio Lucas e os skimboarders também serão analisados através das imagens captadas durante os treinamentos.

Além das técnicas do esporte, os participantes receberão instruções sobre primeiros socorros, participarão de bate papos e atividades práticas relacionadas a assuntos como meio-ambiente e preparação física, sempre com um convidado especialista na área abordada.

Lucas Fink começou a competir aos 10 anos.

Além do título Mundial de 2019, ele é bicampeão Mundial Amador, Campeão Profissional Brasileiro e Campeão Sul-americano.

Apesar da pouca idade – 21 anos – o campeão sabe que replicar técnica e experiência faz toda a diferença na formação de novos valores.

“Será um clínica bem democrática. queremos que todos participem. A ideia é que os moradores da cidade, turistas, e todos que buscam um esporte diferente, com uma pegada praiana, divertida, e radical, venham curtir com a gente. O mar pode não estar bom, ou pode estar ventando, ou chovendo muito. Por conta disso, pra ninguém deixar de fazer os treinos, teremos a primeira semana de fevereiro destinada à reposição de aulas. Todos vão aproveitar com certeza”.

‘LUCAS FINK SKIM CAMP’

ONDE: Rio de Janeiro – Praias de Ipanema, Leblon. Pico alternativos: Barra da Tijuca e Praia da Macumba.

QUANDO: 6 a 31 de janeiro.

QUEM: Recreação, Iniciantes e Avançados.

IDADE: A partir de 6 anos – ambos os sexos.

PREÇO: R$ 580

vagas gratuitas para moradores das comunidades do entorno

COMO: Cada grupo terá aulas em dias alternados. Se houver necessidade de aulas de reposição por conta das condições climáticas adversas: chuva forte, vento, mar ruim, estas ocorrerão na primeira semana de fevereiro em local a definir

QUANTOS: turma com até 15 participantes.

TEMPO DE AULA: 1h40

por @thiago_blum

colaboração: Gerson Filho (midiabacana.com.br)