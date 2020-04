Etapa de Saquarema é cancelada!

Uma imagem inimaginável nos dias de hoje, não?

Pois é.

Uma pena.

Mas não veremos algo assim na temporada 2020.

Nesta terça, a World Surf League confirmou mais cancelamentos.

E como já se esperava, o avanço da pandemia do coronavírus atingiu a etapa do Brasil.

O comunicado oficial diz:

“Devido à contínua evolução da pandemia da COVID-19 pelo mundo, a WSL está adiando todos os eventos que estavam marcados no mês de junho, em todas as divisões do Circuito Mundial de Surfe Profissional. Um deles é o ‘Oi Rio Pro’ em Saquarema, que aconteceria entre os dias 18 e 27 de junho. A entidade segue monitorando a situação da pandemia e a próxima atualização do calendário será divulgada no dia 1º de junho, para um possível reinício das competições no mês de julho. O anúncio do adiamento acontece de maneira simultânea em todo o mundo por parte da WSL Global”.

Anualmente, a etapa brasileira é a que mais reúne público no tour.

Filipe Toledo é o atual bicampeão da etapa.

Ano passado, venceu o sul-africano Jordy Smith na decisão.

Como deu pra perceber, a WSL usa o termo “adiado”.

Mas fica difícil acreditar que se as competições voltarem, a liga realize os eventos engolidos pelas datas.

Na verdade… fica complicado inclusive, acreditar em um retorno neste ano.

Infelizmente.

Mas se as coisas rolarem do jeito que todos sonhamos, a etapa de abertura poderá ser a de Jeffreys Bay, na África do Sul, programada para 7 de julho.

Será?

Torcemos!!!!

#vaipassar

