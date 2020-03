Etapas canceladas!!! Últimas notícias!!!

O anúncio do cancelamento das etapas da WSL programadas até o fim de março mexeu com a preparação e a logística dos atletas.

O time verde e amarelo espalhado pelo mundo está se mexendo para se reorganizar rapidamente.

Eliminados precocemente no evento de Sydney, os irmãos Wiggolly e Weslley Dantas por exemplo, já estavam na Nova Zelândia para 0 2º QS 10 mil da temporada da divisão de acesso.

Ian Gouveia também estava a caminho, mas como a etapa de Piha está entre as adiadas, já anunciou que é hora de voltar ao país.

O campeão mundial Adriano de Souza já estava viajando há várias semanas, e ao contrário de alguns tops da elite – com a abertura do WCT na Gold Coast cancelada – vai retornar ao Brasil, para só depois reorganizar a agenda.

Já Deivid Silva e Alex Ribeiro – que viajam juntos – partiram assim mesmo para Snapper Rocks, palco do que seria 1ª competição da elite.

Pelo jeito para eles, o período de espera pelas definições vai ser de muito treino na terra dos cangurus.

Quem ainda não está pros lados da Oceania, vai ter que desacelerar a ansiedade.

Ítalo Ferreira trocou de destino no meio do caminho.

Soube da decisão da World Surf League enquanto estava em conexão nos Estados Unidos.

Em post no instagram, disse que concorda com o movimento da liga, mas lamentou a mudança de planos: ‘Estava embarcando para a Austrália e tive que mudar minha rota e acredito que será por um bem maior. Primeira etapa do circuito mundial cancelada na Gold Coast-AUS devido a pandemia do coronavírus durante os últimos dias. Uma decisão correta visando a saúde de todos os atletas, fãs e equipes. Mas aqui entre nós, eu estava ansioso para competir de novo’.

Gabriel Medina era outro pronto para viajar.

Sobrou postar no storie.

Um coração partido em cima da notícia do anúncio oficial, define bem o sentimento geral da galera que não via a hora de ver o tour girar mais uma vez.

Haja paciência!!!

E no mundial de skate… também!!!

Em razão dos riscos envolvendo o covid-19, a World Skate e a Street League Skateboarding anunciaram o cancelamento das etapas de Las Vegas (EUA – 23 a 28/3) e Pequim (CHI – 28/4 a 3/5) do circuito mundial.

As duas competições valeriam como evento ‘Pro Tour’, na corrida classificatória da categoria Street para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

As entidades seguem acompanhando o cenário em Londres, destino marcado para o Mundial de Street (SLS World Championship), com previsão para 19 a 24 de maio.

Nas últimas semanas, a World Skate já havia suspendido duas competições previstas para o mês que vem, na China.

O Aberto Internacional de Street de Nanjing (5 estrelas – 14 a 19/4) e o Aberto Internacional de Park (Pro Tour) e Street (5 estrelas) de Yangcheng (13 a 19/4).

Pois é… e os 2 esportes vão estrear nas olimpíadas.

Se é que o maior evento do mundo também não vai ser adiado.

por @thiago_blum