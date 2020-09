Ethan e Tyler

Foram só dois dias.

Mas foi bacana ver os australianos competindo de novo.

Cabarita Beach, em New South Wales, recebeu grandes nomes para a primeira etapa do Australian Grand Slam of Surfing.

E os troféus do ‘Tweed Coast Pro’ pararam nas mãos de Ethan Ewing e Tyler Wright.

No feminino, em duelo de campeãs mundiais, Tyler – e sua prancha caprichada com a mensagem ‘Black Lives Matter – bateu Stephanie Gilmore.

Fez as duas melhores notas da decisão – 8,0 e 7,67 – e não deu chances para a rival.

No masculino, o único representante não australiano fez a final.

Mas não deu para o sul-africano Matthew McGillivray.

Com um 9,77 e outro 8,83, Ethan Ewing amassou o adversário: no fim, 18,60 x 13,90.

É o surfe, amigos… voltando aos poucos.

Enchendo de novo os nossos olhos.

por @thiago_blum