Européias!!!

Eles não param.

Nem se cansam.

De treinar… e se divertir.

E sempre… sempre… sempre viajando.

Para os 3 brasileiros campeões mundiais, destinos parecidos neste começo de 2020.

Por motivos distintos, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina e Adriano de Souza pisaram em solo europeu e claro, registraram os momentos.

O atual dono do troféu foi o primeiro.

Apesar de conhecer bem a região – onde venceu nas temporadas 2018 e 2019 da WSL – Ítalo embarcou no meio de janeiro para Portugal.

E afiou as linhas nos gelados e pesados tubos da costa portuguesa.

“Portugal é um lugar especial pra mim. Me sinto muito bem por lá, uma segunda casa mesmo. Quando fiquei sabendo que um swell estava se aproximando e que as condições poderiam ser perfeitas não pensei duas vezes, acionei minha equipe e fomos imediatamente”.

E o bônus da trip foi uma queda inédita nas bombas de Nazaré.

“É, não estava previsto ir e principalmente surfar, mas tivemos uns dias com condições não muito boas e resolvemos ver de perto a galera em ação. Chegando lá, não resisti e peguei umas ondas que com certeza foram as maiores da minha vida, que me ajudaram muito em diversos aspectos, principalmente o mental”.

As sessões, lógico, viraram imagens no canal do potiguar. Confere um pouquinho aí.

E Ítalo não sossegou depois disso.

Passou alguns dias com o Time Brasil fazendo testes físicos no COB (Comitê Olímpico Brasileiro) e se divertiu nas praias e ondas do Rio de Janeiro.

Os nossos outros campeões escolheram as capitais neste fim de semana.

Depois de treinar na Austrália e Havaí, Adriano de Souza – ao lado da mulher – fez o clássico tour pelos principais pontos de Londres.

E ainda foi curtir o clássico Tottenham x Manchester City, pela Premier League.

Vibrou com os 2×0 do alvinegro londrino, ganhou camisa do time e obviamente registrou tudo.

Medina tava ali pertinho, em Paris… e assim como Adriano, curtiu futebol.

Viu Neymar em ação nos 5×0 do PSG sobre o Montpellier.

E depois prestigiou o amigo, que completou 28 anos.

Pois é… o ano só está começando.

O circuito mundial vai dar a largada no fim de março.

E os tops já estão dando a primeira volta ao mundo.

por @thiago_blum