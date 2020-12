Façam suas apostas!!

“A ansiedade acaba rolando, mas estou treinando fisicamente e psicologicamente, e isso me ajuda a relaxar”.

“Estou feliz e muito animado em voltar. Gosto de competir e senti falta dessa adrenalina”.

“Acho que cada etapa que eu participar irá passar pela cabeça uma parte da história da minha vida. Isso será mais uma dificuldade, manter a emoção controlada dentro da competição. Mas estou animado”.

As frases dos 3 brasileiros campeões do mundo definem bem a expectativa.

Ítalo Ferreira defende o título.

Gabriel Medina começa a busca pelo tri.

E Adriano de Souza inicia a despedida das competições oficiais.

Tudo no cenário ideal.

Na onda mais icônica do tour… ou do mundo, talvez.

Será a volta do tour para os homens.

Exatamente o inverso do que se tornou tradicional.

Pipeline sempre abrigou o desfecho, a coroação.

Agora, Pipeline recebe a abertura da temporada.

Ítalo Ferreira chegou no Havaí há quase duas semanas: “Um pouco estranho. Havaí foi onde eu venci e fui campeão. Mas começar em Pipe já de primeira me deixa confiante. Treinei o ano inteiro e espero ter a chance de colocar tudo em prática e me sair bem como nos últimos eventos”.

Adriano de Souza já está por lá há dois meses: “Quando estou competindo quero sempre dar o meu melhor. Estou treinando, pegando altas ondas, fazendo uma recuperação no corpo e muita preparação física. Adoro surfar. Adoro estar no mar. Me sinto pronto para o início do campeonato. Foi uma aposta, já que muitos achavam que não ia ter competição, mas eu sempre acreditei.”

Gabriel Medina foi o último dos 3 a desembarcar no arquipélago: “Vai ser um novo calendário e farei de tudo pra ir bem e alcançar meus objetivos. Vamos pra cima com toda a determinação de sempre”.

As baterias do round 1 estão definidas. Só faltam os nomes dos trialistas.

Kanoa Igarashi (JPN) x Conner Coffin (EUA) x Connor O’Leary (AUS) Kolohe Andino (EUA) x Adrian Buchan (AUS) x Deivid Silva Filipe Toledo x Peterson Crisanto x Morgan Cibilic (AUS) Jordy Smith (AFS) x Yago Dora x convidado Gabriel Medina x Frederico Morais (POR) x convidado Ítalo Ferreira x Jadson André x convidado John John Florence (HAW) x Wade Carmichael (AUS) x Ethan Ewing (AUS) Kelly Slater (EUA) x Caio Ibelli x Miguel Pupo Owen Wright (AUS) x Griffin Colapinto (EUA) x Alex Ribeiro Jeremy Flores (FRA) x Ryan Callinan (AUS) x Jack Robinson (AUS) Julian Wilson (AUS) x Jack Freestone (AUS) x Matthew McGillivray (AFS) Seth Moniz (HAW) x Michel Bourez (TAH) x Adriano de Souza

Além da novidade da largada em Pipe, o próximo campeão vai sair em um formato diferente.

As finais serão em Trestles, na Califórnia., entre 8 a 17 de setembro.

Os títulos mundiais masculino e feminino serão decididos em uma competição de um dia, com os 5 melhores dos rankings feminino e masculino.

O mais experiente do time verde e amarelo gostou da novidade.

“Acho que em termos de marketing o novo formato é interessante. Até o último campeonato teremos atletas lutando para chegar no evento final. Eu espero estar lá. Trestles é uma onda fantástica, e tinha ficado triste quando deixamos de competir lá. Será uma espécie de “benvindo de volta”, fechou Adriano.

por @thiago_blum