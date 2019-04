Faltam ondas na Austrália

Flat… on hold… postponed… off for the day…

São as expressões mais ouvidas até aqui na 2ª etapa do circuito mundial da WSL.

Evento parado… DE NOVO!

E nada de Rip Curl Pro Bells Beach neste domingo de Páscoa.

Quem pegou a belíssima Great Ocean Road no estado de Victoria, terá tempo de sobra para curtir o visual dos ’12 Apóstolos’, famosas formações rochosas que ficam perto da área de competição.

Por causa da falta de ondas, apenas 9 baterias da etapa masculina foram disputadas nos primeiros 5 dias do evento mais tradicional do circuito mundial.

As meninas sequer entraram caíram na água.

E a expectativa não é das melhores.

O swell está previsto apenas para 5ª feira, penúltimo dia da janela do campeonato.

Dos 11 brasileiros, 7 já competiram.

Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Jadson André e Yago Dora avançaram direto para o round 3.

Caio Ibelli e Michael Rodrigues terão que disputar a repescagem.

Willian Cardoso, Jesse Mendes, Peterson Crisanto e Deivid Silva ainda não estrearam.

Tatiana Weston-Webb é nossa única representante na chave feminina.

por @thiago_blum