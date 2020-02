Festa americana na Califa

Apenas 8 surfistas na água, divididos entre homens e mulheres.

Todos locais.

Uma festa preparada e celebrada pelos americanos.

Neste domingo saíram os campeões do ‘SLO CAL Open’, QS 1000 que rolou em Pismo Beach, na costa oeste dos Estados Unidos.

No masculino, a decisão reuniu duas gerações.

Kevin Schulz, de 25 anos, versus Brett Simpson, bicampeão do US Open de Huntington Beach e 10 anos mais velho.

Melhor para o menos experiente, que fez as duas maiores notas da bateria e venceu por 14,57 a 11,17.

1000 pontos no ranking de acesso para ele.

Braden Jones e Cory Arrambide terminaram empatados na 3ª posição.

A final feminina foi mais equilibrada.

Meah Collins chegou a liderar, mas Sawyer Lindblad, de apenas 14 anos, virou no fim e conquistou um evento profissional pela primeira vez na precoce carreira.

Placar: 11,10 a 9,87.

Kirra Pinkerton e Ella McCaffray ficaram em 3º lugar.

WQS chega à Europa… e depois vem ao Brasil

Após 6 etapas, a liderança do ranking de acesso é do japonês Shun Murakami, com 5.330 pontos.

Wiggolly Dantas e o americano Nat Young, que só disputaram uma etapa por enquanto, vem a seguir com 5.000.

No WQS feminino, 3 eventos realizados até agora.

A costa-riquenha Brisa Hennessy é a melhor na classificação geral, seguida pela francesa Vahine Fierro e pelas japonesas Hinako Kurokawa e Minami Nonaka.

Depois de passar por China, Havaí, Austrália e Estados Unidos, o circuito da divisão de acesso da WSL desembarca agora no Velho Continente.

Homens e mulheres iniciam nesta segunda, a disputa do ‘Cabreiroá Pro Las Americas’, evento 1500 programado para as Ilhas Canárias, em Tenerife.

Karol Ribeiro será a única representante do Brasil na Espanha.

E a partir do dia 11, as ondas da Cacimba do Padre – em Fernando de Noronha – recebe o primeiro campeonato do ano na América do Sul, o ‘Oi Hang Loose Pro Contest’ – valendo 5 mil pontos para o campeão.

por @thiago_blum