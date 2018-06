Filipe 10 + Gilmore de olho no 7º

Ela está acostumada com os títulos.Ele está voando cada vez mais alto.

Ela já ‘cansou’ de conquistar os mares do mundo, mas segue sorrindo a cada bateria vencida.

Ele, 23 anos, pai fresco do segundo filho e colecionador de notas 10.

Stephanie Gilmore e Filipe Toledo dispensam apresentações, mas não param de surpreender.

Com 6 títulos mundiais, a australiana ainda tem metas. Uma delas era ser campeã no Brasil. Ela veio, se divertiu, cantou, tocou e quando foi pra água, não deu chances pra ninguém. Deixou Saquarema com mais um troféu e uma larga vantagem na liderança do ranking.

O evento masculino deve terminar no fim de semana. Mas a manobra do campeonato já tem dono.

Ou melhor, só se o próprio dono for capaz de fazer algo ainda mais insano.

Depois de vitória tranquila no round 1, Filipe Toledo chegou às oitavas de final após uma bateria de notas medíocres diante do havaiano Keanu Asing. Foi um quase vacilo que ele não se permitiu repetir. No round 4, contra os também brasileiros Michael Rodrigues e Ian Gouveia, soltou o surfe que amadores e profissionais invejam. E veio a primeira nota perfeita da etapa…

Com esse ‘full rotation’ absurdo do vídeo abaixo.

Filipe já provou o doce e o amargo competindo em casa.

Em 2015, voou de tudo quanto é jeito… Sobrou 10 pra todo lado… E resultado: campeão indiscutível na Barra da Tijuca.

Ano passado, cometeu uma interferência polêmica, foi eliminado, reclamou dos juízes e acabou punido.

Tem jeito melhor de dar a resposta?

Distribuir uma porção de 10 e levar a taça para o pequeno Koa, que nasceu durante a etapa e ele ainda não conhece pessoalmente?

Não duvide do jovem papai.

Eu seria capaz até de apostar!