Fim da linha

Não deu.

A quarta-feira foi um dia raro para o atual surfe verde e amarelo.

Um dia só com repetidas eliminações em Anchor Point.

16 disputas definiram os 8 classificados para as quartas do ‘Pro Taghazout Bay’.

Cinco brasileiros competiram e ninguém chegou lá.

Bino Lopes terminou em 3º na sua bateria do round 4 e foi o primeiro eliminado.

Os outros 4 caíram na fase 5 do WS 5 mil do Marrocos.

Todos em duelos equilibradíssimos.

Willian Cardoso ficou apenas 0,77 atrás de Vasco Ribeiro: 15,80 a 15,07.

Victor Bernardo também enfrentou um português.

Chegou a ficar bastante tempo na frente do placar diante de Frederico Morais.

Mas o atual campeão da divisão de acesso venceu por ‘ridículos’ 0,10 décimos: 15,60 a 15,50.

Thiago Camarão e Rafael Teixeira também se despediram surfando em alto nível.

No confronto diante de Jake Marshall, Thiago mais uma vez conseguiu notas altas, entre elas a única acima de 9.

Mas o americano fez 17,64 a 17,33.

Rafael fez duelo sul-americano e parou no round 5 diante do peruano Alonso Correa: 13,94 a 13,26.

O japonês Kanoa Igarashi foi o dono da nota mais alta – 9,47 – e do maior somatório da quarta-feira: 17,97.

Veja como ficaram os confrontos das quartas de final:

heat 1: Kanoa Igarashi (JPN) x Nat Young (EUA)

heat 2: Vasco Ribeiro (POR) x Jake Marshall (EUA)

heat 3: Tristan Guilbaud (FRA) x Frederico Morais (POR)

heat 4: Alonso Correa (PER) x Shane Sykes (AFS)

Mais WQS pelo mundo

Além do Marrocos e do ‘Volcom Pipe Pro’, que já está rolando em Pipeline, no Havaí, outras duas etapas com premiação de 1000 pontos aos campeões dividem os surfistas em cantos diferentes do planeta.

Maroubra, em Sydney, na Austrália, recebe até sábado o ‘Carve Pro’, com competições no masculino e feminino.

Lucas Paes é o único brazuca escrito e está classificado para o round 2.

Nesta quinta, começa o ‘SLO CAL Open’, em Pismo Beach, Califórnia, Estados Unidos.

O campeão será definido no domingo.

por @thiago_blum